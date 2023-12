El cocinero David de Jorge se pronuncia como muy pocas veces sobre "lo que enseñan" en 'MasterChef'

El cocinero David de Jorge, conocido en España como Robin Food, ha ofrecido una entrevista al diario El Mundo en la que se ha sincerado a la hora de hablar sobre lo que se enseña en MasterChef.

"No tengo nada en contra de nadie, lo que pasa es que no tengo filtro. Todo lo que sea bueno y sume me encanta. No me gusta el brilli brilli, la aparatosidad, el ego inflado, el postureo, pero entiendo que en el mundo tiene que haber de todo, pero debería predominar el sentido común", ha señalado sobre la profesión.

Tras ello, ha sido preguntado sobre si hay una visión distorsionada de la profesión y no ha dudado en dejarlo claro: "El oficio de cocinero no tiene nada que ver con lo que enseñan en MasterChef, ni con lo que te dicen en los suplementos dominicales, ni con lo que cuenta Ferran Adrià".

David de Jorge ha justificado que hay "una visión irreal" de lo que en verdad "es nuestro trabajo y luego así nos va". "Este oficio va de cocineros que dan de comer todos los días en sus tascas, pero eso no interesa, interesan los fuegos artificiales", ha expuesto.

"Yo iba a la escuela de cocina andando y hoy, esas escuelas están llenas de descapotables de los jóvenes que quieren llegar a lo más alto muy deprisa", ha justificado.

Al hablar del modelo de enseñanza, el cocinero ha reconocido que es "fallido" y cree que "se está haciendo la casa por el tejado". "Yo echo en falta la escuela de cocina tradicional, porque ahora mismo en España hay muchos centros muy pomposos y rimbombantes que en vez de enseñar a sofreír, a hacer lentejas o a ejercer el oficio como lo hemos hecho los que hemos llegado antes, está enseñando a fabricar fuegos artificiales sin saber manejar la pólvora", ha criticado.