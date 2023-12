Una 'influencer' gastronómica habla así de rotunda sobre los turrones de Dabiz Muñoz y hay alboroto

La usuaria de TikTok @quedalicioso, que tiene más de 15.000 seguidores de su contenido centrado en gastronomía, ha provocado un intenso debate al pronunciarse sobre los famosos turrones de Dabiz Muñoz.

"Me parece ofensivo que este caballero cobre casi 17 euros por unos turrones", empieza diciendo la usuaria.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"Oiga usted, que me parece muy bien que sea el mejor chef del mundo por no sé qué año consecutivo, pero hombre... vamos a ver, que el año pasado estuve yo mirando con mi hermana las etiquetas de estos productos y tienen una de edulcorantes...", ha señalado.

Y ha rematado: "Vamos a ver por favor si nos ubicamos. Libertad de comercio y que cada uno compre lo que quiera, pero me parece ridículo y no sé qué etiqueta poner comprar estos turrones a este precio".

Entre los comentarios, una usuaria destaca: "Tú lo has dicho, es el mejor chef del mundo y el le pone precio a su producto. Quien quiera que lo compre y quien no, no". Otro recuerda: "Opino que él pone el precio y está en nosotros si lo pagamos o no". Y otro insiste: "Cada uno se gasta el dinero en lo que quiera seguro que tú compras cosas que otros no lo comprarían".

En el sentido totalmente contrario, una persona asegura: "Eso es chocolate blanco con cosas, mejor comprar los auténticos de toda la vida, calidad pura". Y otro más: "Pues sí, ya de cobrarlo caro, al menos que sea natural y artesano. Ya no hay quien nos ubique 😅".