Samantha Vallejo-Nágera manda un recado a quienes le critican por sus formas en 'MasterChef'

La cocinera Samantha Vallejo-Nágera ha respondido de forma muy directa a todos aquellos que la critican por ser demasiado dura en MasterChef, programa en el que ejerce de juez.

"Habéis tenido muchas polémicas cuando la gente ha interpretado que os habéis pasado juzgando a alguien", le han dicho en Inédito Podcast, donde han querido saber cómo "gestionan" eso.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"Yo fenomenal. Yo me acuesto tan tranquila todas las noches de que he hecho las cosas bien... que alguna vez a lo mejor he metido la pata, pero es que todo el mundo puede meter la pata", ha afirmado.

"Si he tenido que pedir perdón alguna vez lo he pedido, pero nunca lo he pedido por algo de MasterChef y estoy muy tranquila", ha insistido.

Respecto a las críticas por los concursante a los que seleccionan, Vallejo-Nágera también ha sido tajante: "Siempre hay polémica, pero ¿a que los que entran no tienen polémica? Y si hay uno que no entra y luego le llamamos o lo que sea... no. MastereChef es un producto de televisión, está divinamente hecho, si hubiese trampas se sabrían y luego la polémica siempre es el que no le han cogido".

"¿Pero tú has visto el plato que has hecho? ¿Tú has visto la mierda que has hecho? Es un programa de televisión, no puedo coger todo jovencitos que quieren ser influencers ni todos tíos que cocinen fenomenal, tiene que haber una señora, un señor, un mayor, uno joven. Tiene que haber unos perfiles, es un tetris de personalidades para que cuadre, está clarísimo", ha zanjado.