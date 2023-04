Bob Pop se moja sobre la parodia más polémica de TV3

No dejan de sucederse las reacciones al polémico sketch del programa satírico Està passant de la televisión autonómica catalana, TV3, sobre la imagen de la Virgen del Rocío. Aunque la mayoría de las opiniones han sido críticas contra el programa, también las ha habido a favor.

Por ejemplo, Bob Pop ha defendido en el Hoy por hoy de la Cadena Ser la parodia: "Me divirtió muchísimo. Sé que hay gente a la que no, pero me pareció muy buena parodia y no creo que hubiera una burla de lo andaluz".

"Jugaba con crear un personaje folclórico con la Virgen del Rocío. Es una parodia muy divertida y creo que podrían tranquilizarse un poco", añadió el colaborador de la Cadena Ser.

Bob Pop reconoció que seguro que hay gente que le llega al alma el sentimiento a esta virgen, pero afirmó que estos "tienen que entender que son iconos pop con los que se puede hacer de todo".

"La Virgen del Rocío, lo siento por los devotos, pero ya no les pertenece solo a ellos porque la han convertido en una figura de la cultura popular. No pueden erigirse en algo que han convertido en común, así que me parece muy divertida", se explicó.

De hecho, incluso llegó a señalar que le parece "más fuerte" lo que ve cuando ve las imágenes del Rocío que la propia parodia de TV3.