La candidata de Podemos a la que aludieron en 'El Hormiguero' responde diciendo todo esto de Pablo Motos

La candidata de Podemos a la alcaldía de Valencia, Pilar Lima, se ha despachado en Twitter y ha respondido de forma tajante a Pablo Motos y a Miguel Lago por hablar de ella este martes en El Hormiguero.

Al hablar de candidatos, el presentador preguntó que de dónde salen y qué requisito deben tener para ser aceptados como tal. Ahí, el cómico intervino para decir "sorda" en referencia a Lima.

"Dice Irene Montero 'la mejor candidata: sorda, bollera'. Entonces digo bueno como ya vale todo empezar a faltar. Y aquí este cojo que hemos traído", apostilló Miguel Lago en la mesa de tertulia de cómicos.

Ahora, ella ha respondido tajante: "Hace un tiempo una persona negra no podía ni sentarse en un autobús. Hace un tiempo, era impensable que una mujer ocupara cualquier responsabilidad política. Hace un tiempo, las personas LGBTI+ no teníamos derechos. Y hace no mucho… nadie se imaginaba que una sorda pudiera ser representante del pueblo. Pero aquí seguimos, con el hilo de la Historia de la conquista de derechos. ¡Sorda, bollera y conquistando derechos para todas!".

Y ha zanjado aludiendo directamente al presentador del programa: "La peor sordera es la de la mente. Y la mente de Motos es tirando a flojilla".

Lima no ha sido la única en responder a esta polémica escena. Irene Montero también ha querido mostrar su desacuerdo con las palabras que se escucharon en el plató de Antena 3.

"¿De qué se ríen? Orgullosa de quien eres @pilar_lima. Basta de discriminación o de burla. Y sí, será la alcaldesa de València bollera y sorda, con mucho orgullo. Contigo siempre Pilar", ha escrito la ministra de Igualdad en Twitter.

Igual de tajante ha sido Pablo Echenique, que ha comentado: "Pablo Motos riéndose de

@pilar_lima, la candidata de @Podemos a la alcaldía de Valencia, por ser una persona sorda y por su orientación sexual. Tengas la ideología que tengas, es realmente asqueroso difundir odio de esta manera contra las personas con discapacidad y LGTBI".

— Pilar Lima 🤟🏽🏳️‍🌈 (@pilar_lima) May 17, 2023