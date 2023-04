Quiere gastar una broma usando 'El Hormiguero', pero el resultado está muy lejos de ser el esperado

La tarjeta OpenBank que entrega El Hormiguero con 3.000 euros a una persona escogida al azar que sepa responder a una pregunta ha generado multitud de bromas. Muchos deciden hacer creer a amigos y familiares que han sido los afortunados que se han llevado ese premio.

Para inmortalizarlo, la mayoría decide grabarlo y algunos lo suben a sus redes sociales... aunque no todas las bromas salen bien, tal y como ha podido comprobar la usuaria de Tik Tok @fizpireta.

Esta joven, con ayuda de otras personas, quiso gastar una broma a su compañero de piso, pero el resultado fue horroroso. Cuando le cogió el teléfono, ella dio a reproducir un vídeo de El Hormiguero en el que Pablo Motos preguntaba a un espectador tras darle las buenas noches si "sabe usted qué es lo que quiero".

Sin embargo, ella no estaba llamando con el número en oculto y su compañero de piso supo al momento que era una broma. "Madre mía esta chica. Escúchame por favor que me has llamado con tu número", le dice su compañero de piso.

Ella comienza a reírse al darse cuenta del fallo y le reconoce que le habían dicho que iba a salir como oculto. El vídeo de esta broma ya ha sido visto más de 116.000 veces.

El hecho de gastar bromas con la tarjeta de El Hormiguero llevó a Pablo Motos a mandar un mensaje de precaución para evitar estafas: "Ha pasado una cosa y alguien ha intentado sacar los datos bancarios de una persona".

"Jamás pedimos datos bancarios. No le deis a nadie los datos bancarios. Jamás, a nadie, se le dan los datos bancarios. Lo estamos haciendo en directo, son las 22:33, jamás le deis los datos bancarios. Nosotros nos ponemos en contacto y ya se abre una cuenta en Open Bank, Open Bank se pone en contacto con vosotros y os hace la transferencia", explicó.

Motos añadió que "sí que es verdad que sale número privado pero cuidado que alguno se quiere estar aprovechando y nosotros no queremos".