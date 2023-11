Carlos Alsina desvela la pregunta que le hizo a Felipe VI en privado: el rey le dijo que no 

Los reyes de España han entregado al periodista Carlos Alsina, presentador de Más de uno, en Onda Cero, el premio Francisco Cerecedo de Periodismo por su "mirada lúcida, rigurosa y plural de la actualidad", otorgado por la Asociación de Periodistas Europeos (APE) y dotado con 24.000 euros y una medalla diseñada por el escultor Julio López Hernández.

Fue Felipe VI el que dio el galardón a Alsina en una ceremonia en la que el monarca subrayó la importancia de mantener la independencia, el rigor y la búsqueda de la verdad en el periodismo, una profesión que considera insustituible por las nuevas tecnologías.

Este martes, Alsina ha estado en Espejo Público donde ha desgranado con Susanna Griso algunos de los momentos más sonados de la noche en la que compartió mesa con la reina Letizia.

Griso ha querido saber de qué habló Alsina con la reina pero el periodista no ha querido soltar prenda. Sí ha contado la conversación que tuvo con el rey Felipe VI: "Es que no puedo... yo lo intenté y he fracasado. Ya está, no te voy a contar más. Yo lo intenté porque sería un caramelo profesional, pero he fracasado. Intenté que el rey viniera al programa".

"No hay manera. Y le dije pues que sea con Susanna, y tampoco. También intenté que me chivara el rey el discurso de mañana en el Congreso. Tampoco. Yo creo que algo va a decir de la Constitución, es lo suyo, es su... Al final la Constitución es el libro de instrucciones del rey en una monarquía parlamentaria", ha conversado con Griso.