Carlos Areces divierte al contar esta anécdota de los Premios Goya: no le han vuelto a invitar

El actor Carlos Areces ha estado en el programa Martínez y Hermanos, presentado por el humorista Dani Martínez, junto a otros invitados como el dúo del pódcast La pija y la quinqui, Carlos Peguer y Mariang, y Santi Millán.

Durante la entrevista, el artista ha revelado, entre risas, que ha tenido "diferentes desencuentros" en algunas galas de los Premios Goya, pero solo ha desvelado la anécdota de "la ley seca", la cual ha elegido "al azar", dando a entender que tiene muchas que contar.

"Dejaron de servir bebidas alcohólicas durante la ceremonia. No sé bien por qué. Me mostré en desacuerdo. Yo siempre que he ido a presentar algo nunca ha sido para mejor película, entonces terminaba rápido", ha empezado explicando.

El caso es que al final "estabas cuatro horas, esperando a que acabara todo aquello, sin poder beber", algo que le pareció "francamente injusto", tanto por él como por sus compañeros, ha dicho provocando risas entre el público.

Y esto es lo que hizo en una de las ceremonias a las que asistió: "Llevé dos botellitas de ron. Era un poco como los mafiosos que, durante la ley seca de los años 20, te servían de tapadillo. Iba poniéndole chupitos a la gente".

Al preguntarle si alguien de la organización le llegó a pillar haciendo eso, esto ha contestado el actor: "No, pero ¿qué me hubieran dicho?". Para terminar, ha señalado, también riendo, que, después de eso, no le han vuelto a invitar a una gala.