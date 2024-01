Carlos Herrera se pronuncia sin rodeos sobre la polémica por lo de Toñi Moreno

El periodista Carlos Herrera se ha pronunciado con toda claridad en la Cope sobre la polémica que en las últimas horas rodea a la presentadora Toñi Moreno por unos comentarios que hizo en directo en Canal Sur sobre el físico de una estadounidense que vive en España.

"Te has metido un filtro, dime la verdad. Es que estás mucho más delgada eh. O son las lentejas con chorizo que te has metido muchos platos. ¿No hay carritos en américa, con lo listos que sois?", le dijo la presentadora.

La joven, en un vídeo que subió luego a TikTok, se mostró muy decepcionada con la presentadora: "Que una mujer haga estos comentarios a otra mujer me parece tristísimo. No sabemos por lo que están pasando los demás. Toda mi vida he luchado contra trastornos de la alimentación y depresión y estos comentarios, que parece que no hacen daño, hacen mucho daño".

En la Cope han comentado el momento y María José Navarro ha señalado: "Yo creo que esto Toñi lo sabrá arreglar rápidamente porque tú que la conoces sabes que no lo dejará pasar sin más".

"Es un malentendido, estoy segura de que no quería ofenderla. A veces la piel de las personas que han pasado por situaciones es mucho más fina", señaló Navarro ante lo que Herrera dejó claro: "Es finita, es finita".

Mientras, Toñi Moreno ya ha pedido disculpas por su desafortunado comentario y ha lamentado las amenazas de todo tipo que está sufriendo.

"Como no pudo ser de otra manera, ayer le pedí disculpas personales a Bella. Fue un comentario desafortunado, y no me expresé bien", ha afirmado Moreno en un mensaje en la red social X.

"Siento haberle hecho daño, y por supuesto no hubo intención. Soy la misma que defendió a una chica atacada por sobrepeso en GM", ha añadido.