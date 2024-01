Toñi Moreno reacciona tras el llanto de una joven de EEUU por el comentario que le hizo en directo

La presentadora Toñi Moreno ha afirmado que ha pedido disculpas a la usuaria de TikTok @bellavidaspain_, una estadounidense a la que entrevistó en Canal Sur por sus populares vídeos sobre cómo ve ella la vida en España.

Después de que la joven publicase un vídeo llorando en el que lamentaba los comentarios que Toñi Moreno le había hecho en directo sobre su físico, la presentadora se ha convertido en objeto de durísimas críticas en las redes sociales y finalmente ha tenido que dar explicaciones.

"Como no pudo ser de otra manera, ayer le pedí disculpas personales a Bella. Fue un comentario desafortunado, y no me expresé bien", ha afirmado Moreno en un mensaje en la red social X.

"Siento haberle hecho daño ,y por supuesto no hubo intención. Soy la misma que defendió a una chica atacada por sobrepeso en GM", ha añadido.

"Normalmente cuento maravillas de España, pero hoy me ha pasado algo muy feo, muy fuera de lugar", decía la usuaria entre lágrimas antes de dar paso al momento en que Toñi Moreno le dice: "Te has metido un filtro, dime la verdad. Es que estás mucho más delgada eh. O son las lentejas con chorizo que te has metido muchos platos. ¿No hay carritos en américa, con lo listos que sois?".

La joven admitía que su reacción en directo fue reírse. "Tristemente es una reacción muy común con estos comentarios, pero opinar sobre el cuerpo de otra persona no es nada gracioso", subrayaba.

"Estoy muy decepcionada, ya que Toni es alguien a la que admiraba muchísimo y hoy en día que una mujer haga estos comentarios a otra mujer me parece tristísimo. No sabemos por lo que están pasando los demás. Toda mi vida he luchado contra trastornos de la alimentación y depresión y estos comentarios, que parece que no hacen daño, hacen mucho daño", lamentaba.

"Hablar del físico de otra persona dice mucho más de ellos que de ti. Espero que un día podamos pensar antes de hablar y no pensemos tanto en lo superficial", aseguraba.