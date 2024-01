Le roban una garrafa de aceite de oliva y él pone este cartel: el triste reflejo de cómo estamos

Las trifulcas en las comunidades de vecinos reflejan a veces lo peor del ser humano: egoísmo, falta de empatía, nula capacidad de convivencia y un larguísimo etcétera.

Pero, en ocasiones, esas broncas son también un termómetro de la situación social de un país. Y es precisamente eso lo que muestra el cartel que un vecino colocó en su portal y del que se ha hecho eco la popular cuenta @LiosdeVecinos.

En el letrero se puede leer: "Agradecería que la persona que me robó ayer una garrafa de cinco litros de aceite de oliva me la devolviera".

La primera frase ya es bastante explícita, pero es que el resto de la historia no es mejor: "Por problemas en mi brazo, la dejé un segundo en el ascensor con tan mala suerte de que instantáneamente bajó y ya no apareció. Mi economía es muy precaria, dado que actualmente solo trabajo cinco horas diarias y apenas llego a 800 euros, a pesar de buscar incansablemente trabajo y tener un currículum muy amplio y varias titulaciones, para que luego Ayuso diga que los jóvenes no queremos trabajar y demás".

"También hay que tener en cuenta que con mi pareja pago un alquiler muy alto, como la gran mayoría de este país por el abuso inmobiliario", añade antes de rematar: "Espero con esto recuperar mi garrafa de aceite".

En los comentarios, un usuario señala: "Esto es de no creer 🥺". Otro, en la misma línea: "Cómo está el patio...". Y otro, en cambio, dice: "Si no meten a Ayuso algunos, no son felices, qué pena de gente".