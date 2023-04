Carlos Herrera vuelve a recordar el motivo de salud por el que no está en la Feria de Abril

El presentador de la Cadena Cope Carlos Herrera ha vuelto a recordar este jueves en su programa Herrera en Cope que no va a la Feria de Abril de Sevilla porque es alérgico al albero.

En respuesta a un oyente, ha explicado que le produce una intolerancia simplemente por estar cerca. "Me afecta mucho y se me nota en la garganta. Son cosas que pasan", ha asegurado, tratando de restarle importancia.

Herrera también ha detallado que a veces le han visto en alguna caseta, pero ha concretado que es "un simulacro de caseta que monta el Ayuntamiento en la plaza San Francisco para turistas".

"Me paso ahí medio día porque también me lo agradecen por la labor de relaciones públicas, imagen, etc", ha finalizado el presentador.

Esta no es la primera vez que habla de su alergia, ya que cuando le afecta se le nota en la voz, que es más grave.