Salvador Sostres estalla contra la izquierda como pocas veces: a Carlos Herrera le da hasta la risa

El popular escritor, columnista y colaborador de medios de comunicación Salvador Sostres ha cargado este jueves contra la izquierda durante la tertulia que ha participado en Herrera en Cope.

En un momento del espacio, han debatido sobre la propuesta de Adelante Andalucía de prohibir los campos de golf durante estas semanas de sequía. "Han pedido que se cierren, con sus puestos de trabajo y con todo", ha contado Herrera, que ha dado paso a que opinen sus colaboradores.

Sostres ha asegurado que "esto es el resentimiento social de siempre de la izquierda" y ha recordado que "con el tripartito de Cataluña hubo una sequía y nos pidieron que no nos ducháramos".

"Siempre van a lo mismo, son muy obvios, son muy tontos. No les molesta la sequía, les molesta que juguemos a golf, no les molesta que no haya agua, les molesta que nos duchemos. Siempre ha sido así", ha añadido.

Además, ha opinado que la izquierda aprovecha cualquier excusa para ir a por algo que luego ellos quieren utilizar: "Se ha visto con Pablo Iglesias, adquieren poder y dinero lo practican. Es aspiracional".

"Todo lo que nos reprocha la izquierda luego lo hacen, y lo hacen mal, como hortera. Son peor que los turistas, se nota más", ha sentenciado, antes de que Herrera cambiara de tema mientras soltara una carcajada.