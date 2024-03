Carlota Corredera habla, siete años después, del vídeo que le cambió la vida: "Todavía estoy traumatizada"

Han pasado siete años desde que la creadora de contenido Esty Quesada, conocida en redes como Soy una pringada, dedicase un vídeo a Carlota Corredera titulado Carlota Corredera, gorda traicionera, que cuenta en la actualidad con 2,6 millones de reproducciones.

Ahora, la expresentadora y directora de Sálvame se ha querido pronunciar al respecto en el podcast Superlativas. Ha hablado Corredera de que estaba en uno de los días más bonitos de su vida pero que fue llegar a casa, vio el vídeo y se hundió.

"Había un vídeo que se estaba haciendo viral en el que se me llamaba gorda traicionera y ese vídeo a mí me cambió completamente la vida. Ese vídeo que se supone que estaba hecho desde el humor y que estaba hecho desde alguien autorizado porque era una persona gorda la que me estaba atacando ahí... todavía estoy traumatizada por eso", se ha sincerado.

Ha añadido que ella, hasta ese momento, nunca había hablado en público del tema: "Me han preguntado millones de veces qué pasó, cómo lo viví y nunca he hablado públicamente. No he denunciado a esa persona, no he hecho nada contra esa persona".

A raíz de este vídeo, Corredera empezó a ir con miedo a las firmas de libros y cuando se acercaban chavales pensaba que iban a insultarla: "Tenía mis redes llenas de gente joven que me insultaba y que ejercían una violencia impresionante. Yo pensaba pero por qué. Todavía no sé por qué".