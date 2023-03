Una usuaria de TikTok cuenta lo que más le "indigna" de España: tiene que ver con un alimento 

Lo ha hecho para responder a la queja de una gallega que vive en Argentina y que ha criticado el estado de las carreteras del país sudamericano. En su caso, la indignación de la usuaria de TikTok @viole.franco pasa por el sabor del helado y la falta de envíos a domicilio.

Si bien es cierto que en ciudades tan pobladas como Madrid encuentras establecimientos y servicios de todo tipo, en las zonas rurales, por ejemplo, no siempre existen estas posibilidades. En relación al tema en cuestión, esta internauta ha opinado que en España hay una deficiencia.

El vídeo de esta tiktoker ha generado casi 880.000 reproducciones y más de 150.000 'me gusta' en la plataforma.

"Algo que me indignó cuando llegue (a España), y que a día de hoy me sigue indignando mucho, es que no saben hacer helado. Nunca había antes había apreciado tanto la calidad de helado de Argentina", ha empezado diciendo en referencia al sabor del producto.

También ha criticado el "servicio" de España: "En Argentina, cuando pides un cono de helado, te lo llenan y después te ponen otro kilo por encima. Aquí agarran el cucurucho y con la pala te ponen una bola. Y te lo cobran una barbaridad".

Asimismo, ha señalado que "no hay delivery" para helados, aunque "para comidas si", es decir, "no puedes llamar a una heladería y decir 'tráeme un kilo de helado'". No obstante, muchos usuarios han defendido que en regiones tan grandes como Madrid sí que puedes solicitarlo.

Otros internautas se han burlado de que este sea el detalle que más indigna a la tiktoker y que lo haya usado para responder a la crítica que hizo una gallega denunciando el mal estado de las carreteras en Argentina.