Un catalán que vive en Irlanda destaca lo que hace allí la gente al bajar del autobús y en España no

El usuario de TikTok @mate_five, un catalán que vive en Irlanda, ha provocado decenas de comentarios en Twitter tras explicar lo que hace la gente en aquel país cuando se baja del autobús y que en España no se estila.

"No sé si lo sabíais, pero aquí la gente en Irlanda cuando está en el bus y llegan a su parada y se van a bajar, le dicen 'thank you' (gracias) al conductor. Eso la verdad es que yo nunca lo había visto en España", asegura.

El asunto ha dado lugar a un intenso debate en los comentarios. Hay muchos usuarios que admiten que, efectivamente, en España no se estilan esos agradecimientos. Otros que reclaman que ellos sí lo hacen. Y otros tantos más, de otros países, que aseguran que donde ellos viven sí es habitual.

Por ejemplo, una usuaria subraya: "En Latinoamérica también siempre decimos gracias al subir y al bajar del bus". Otra matiza: "An Argentina saludamos al chófer cuando subimos. No nos despedimos porque estamos muy al fondo y no nos oyen nomás jaja".

En ese mismo sentido, otra persona apunta: "Yo acostumbraba a decir gracias al bajar del autobús, pero ahora la bajada es por detrás y no por el lado del conductor".

Otros, en cambio, afirman que eso es habitual en España: "¿Pero qué dices? Si he escuchado en España decir 'gracias' a la persona que conduce". Y otro remata: "Depende de la persona, hay muchas personas que se bajan y adiós muy buenas".