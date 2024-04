Choque de trenes entre Ana Iris Simón y Juana Dolores: "Absoluta mediocre"

EUROPA PRESS/J. HELLIN. POOL VIA GETTY IMAGES// TV3

Juana Dolores, la poeta que saltó a la fama para toda España hace unos meses por sus comentarios políticos en Més 324, ha insultado en X, anteriormente Twitter, a la escritora Ana Iris Simón, autora de Feria.

Iris Simón fue tendencia en España en 2021 por su contundente discurso ante Pedro Sánchez sobre los Pueblos con futuro, donde se abordó el reto de la llamada España vaciada dentro del documento España 2050 contra la despoblación.

De vuelta en 2024, Juana Dolores ha tenido unas palabras para la escritora manchega por unas charlas en la Casa Encendida sobre Pasolini. Al verlo, la poeta ha dicho: "Ana Iris Simón, Pasolini te vaciaría un cargador en la pierna si pudiera como Yung Beef a Andrea Levy, inculta, ignorante o hipócrita, seguro de derechas, fascistilla, tonta y estúpida, absoluta mediocre, escritora de mierda".

A esto ha respondido Simón cargando contra la diputada y portavoz de Sanidad en la Asamblea de Madrid, Marta Carmona, que ha dado 'me gusta' a la publicación de la poeta catalana.

"La autora del tuit es una pobre mujer. Pero que su mensaje sea aplaudido por diputados pagados con nuestro dinero como @MartaCarmonaOs, progresista sentida de @MasMadrid__, feminista sorora y activista por la salud mental, es para reflexionar", ha escrito Simón.

La diputada de Más Madrid ha respondido a Iris Simón: "Los alarmaditos con la cultura de la cancelación, intentando cancelar a alguien por dar me gusta al tuit de una poeta.Te tienes que reír".

Y la escritora ha vuelto a replicar: "'El tuit de una poeta' que habla de vaciarme un cargador en la pierna, Marta. La única que está hablando de cultura de la cancelación, por cierto, eres tú. Siempre he dicho que cancela quien puede, no quien quiere, y tú no puedes. Yo solo estoy señalando tus incongruencias".