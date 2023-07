Un colombiano se queda estupefacto por lo que ha visto en una playa de España

El usuario de TikTok @jhoncas2020, colombiano en España, ha mostrado su sorpresa al ir a una playa de Galicia y constatar las enormes diferencias que había respecto a las que él está acostumbrado a ver en su país.

En un vídeo que ha publicado en esa red social, el usuario ha señalado con humor: "Parce, ¿pero qué son estas playas de aquí de España, huevón? Son sin música, sin ambiente, que la gente leyendo. ¿Qué es esto?".

Y sigue: "¿Dónde está el que vende la cervecita, la negra que me hace los masajes, que me hace las trenzas? ¿Dónde está el que vende el mecato? ¿Dónde está el que me alquila la silla?".

"¿Qué es esto? ¡A esta gente le falta sabor, alegría, bendito sea mi dios!", añade en un vídeo que muestra la playa de Lapamán, en Pontevedra.

Entre los comentarios, destaca el de un usuario que apunta: "No me gustaría la música y la gente de fiesta 😅. Cuando voy a la playa, prefiero el silencio. Es otra cultura yo sé 😅".

Otro señala: "En España va la gente a descansar y relajarse la fiesta esta de noche". Y uno más: "Venimos a descansar y escuchar las olas😂, a estar en paz".