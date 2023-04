El consejo de este ingeniero a una dependienta que lleva 18 años con el mismo salario

El ingeniero almeriense Javier Oliver aconsejó a un Marta Latas, una dependiente que lleva 18 años cobrando el mismo salario de 1.100 euros en la tienda H&M, que cambiara de empleo porque no la está siendo valorada.

"Como consejo porque te veo una mujer muy válida y además te lo digo de corazón, te digo que si llevas 18 años en una empresa y ganas 1.100 euros, mi consejo es que te cambies", le dijo en una de sus intervenciones en laSexta Xplica.

Oliver dijo que su empresa se Harmony por la "armonía existente entre personas". "Al final buscamos la calidad por delante de la cantidad y tú eres una mujer válida. Cámbiate de empresa", le insistió.

Latas le respondió que si él le ofrece trabajo se iría "mañana mismo". "No hay problema", le llegó a decir la dependienta, que añadió que lleva desde los 18 años y que es una empleada "válida y trabajadora".

"Entonces no te valoran", reaccionó tajante el ingeniero, que dio su opinión y dijo que podría entender estar dos o tres años sin aumento de sueldo, pero que tras 18 años no es capaz de comprenderlo.

La dependienta contó que en la última reunión con su empresa pidió en su nombre que fuera valorada como dependienta mayor: "Entiendo que cuando empezamos nos cuesta, pero tras 18 años en los que he mirado por la empresa, he estado ahí en los momentos difíciles no me puedes decir que no soy dependienta mayor".

La conversación entre ambos acabó con Oliver diciéndole que a veces hay que hacer un cambio y "dónde no ganas no inviertas". "Ese consejo lo puedo dar porque es una mujer válida y no tiene sentido que no haya tenido un aumento de sueldo a lo largo de su trayectoria", remató.