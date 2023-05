Esta conversación con Paz Padilla es tan surrealista que su hija le pide permiso para publicarla

La hija de Paz Padilla, Anna Ferrer, ha publicado en su cuenta de TikTok la surrealista conversación que ha mantenido con su madre a través de WhatsApp y le han llovido los me gusta en la red social.

Padilla, según ha publicado en el vídeo, le ha pedido a su hija a través de un audio que le explique lo que es "el guiti plisi" —o algo así se le escucha decir—. "El guiti plisi ese que has puesto tú en el TikTok", ha añadido la presentadora.

Tras esto, ha dicho, repitiendo una vez más las dos palabras ininteligibles: "No doy autorización para que pongas este audio, que sé te vas a cachondear de mí". Ante esto, su hija le responde con una palabra seguida de risas: "¿Qué?".

Así, Padilla ha agregado en un audio que su hija había publicado un TikTok explicando qué eran esas palabras mientras la joven bebía el líquido de las aceitunas.

"Estaba yo guardando el audio en favoritos", ha replicado la joven. "Te vuelvo a decir que no autorizo la publicación de este audio, que te conozco", le ha repetido dos veces más Padilla. "Hija, búscalo en Google, idiomas querida", ha señalado Ferrer entonces, y la presentado ha señalado que ya lo había buscado.

Tras esto, la joven la ha explicado que es guilty pleasure, "que es como placer culpable". "Es algo de lo que no estás muy orgullosa, por ejemplo, digo que era beber el líquido de las aceitunas, que es una cosa que no está bonita decir, pero que a mí me encanta, es un placer pero que no te sientes como culpable de contarlo porque no está bien", ha contado.

A continuación, ha preguntado si ella tiene alguno y su hija no ha dudado en decir que comer las salchichas crudas o plátano con pan. Tras esto la joven le ha insistido en que le dé permiso para publicar la conversación para que no la "demande" y no sentirse una "mala hija" cuando la suba.

"Que te he dicho que no lo subas, como lo subas, te voy a desheredar. No te voy a comprar ni la moto ni vas a poder ir de excursión este verano", ha afirmado Padilla. Finalmente, parece que le ha dado permiso, porque no ha dudado en publicar el diálogo.