Un farmacéutico le hace una apreciación a Anna Ferrer, hija de Paz Padilla, por usar así un medicamento

La Feria de Abril ha dejado multitud de momentos virales. Desde Estopa cantando en una caseta pasando por Paz Padilla pegándose un buen baile junto a Miguel Ángel Silvestre en una caseta.

Otro de esos momentos virales lo ha protagonizado Anna Ferrer, hija precisamente de Paz Padilla, por un vídeo que ella misma subió a TikTok. "Pov: eres asmática y vas a la feria de Sevilla".

En las imágenes se puede ver a Ferrer vestida con un traje típico para la ocasión con un inhalador aspirando varias veces.

Esta publicación ha llegado hasta Guille Martín, conocido en redes sociales como @Farmaenfurecida, que ha señalado el error que está cometiendo la conocida influencer al usar así este medicamento.

"No hate a la chica, pero ese inhalador no se usa así. Si os pautan uno preguntad a un sanitario cómo se utiliza. Un medicamento mal utilizado puede perder efecto o ser perjudicial. Preguntad cómo aplicarlo si no os lo han explicado", ha comentado el experto en sus redes sociales.

Si os pautan uno preguntad a un sanitario cómo se utiliza: pic.twitter.com/MPkn2oBAkc — Guille Martín (@Farmaenfurecida) May 9, 2023