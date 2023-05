Paz Padilla enseña lo que se ha encontrado en un restaurante: muchos le dicen que no pague la cuenta

Pocas cosas más españolas y más made in Spain que salir a comer a bares y restaurantes. Desde el café con leche por la mañana pasando por el aperitivo y llegando hasta la merienda, los ciudadanos de España son muy de bares, sobre todo cuando hay buen tiempo.

La presentadora Paz Padilla ha compartido en su perfil de TikTok, donde tiene más de 2,6 millones de seguidores, lo que se ha encontrado en un restaurante en el que estaba comiendo con otras personas.

En un vídeo que dura 10 segundos se puede ver a varias cucarachas corriendo por encima de la mesa y paseándose por los platos del postre ya vacíos. "Ay mi madre, mira...Vámonos ya", se le escucha decir a la expresentadora de Sálvame.

En los más de 670 comentarios que tiene la publicación la gente no da crédito. Unos dicen que no se imaginan cómo debe de estar la cocina si la sala está así, otros le piden que diga el nombre del local para no ir, otros le dicen que no pague la cuenta y la mayoría dicen cosas del tipo "me muero".