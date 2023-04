Paz Padilla protagoniza uno de los vídeos de la Feria de Abril: lleva miles de reproducciones

La Feria de Abril de Sevilla es uno de los eventos del año. Durante la semana de festejos en la capital andaluza, la ciudad recibe a miles de personas que no dudan en disfrutar de las casetas y de las actividades que hay en todo el recinto.

Las imágenes que se ven estos días y que llegan a las redes sociales son imposibles de contar, pero algunas se hacen virales y aglutinan miles de comentarios.

En las últimas horas, la presentadora de Mediaset y actriz Paz Padilla ha protagonizado el que es uno de los vídeos de la Feria de Abril. La gaditana, que estaba bailando con el actor Miguel Ángel Silvestre, sufrió un tropiezo, pero la reacción que tuvieron ambos fue maravillosa.

Silvestre, que reaccionó con mucha rapidez, levantó a Padilla para continuar bailando como si no hubiera pasado nada. La acción para solventar el problema fue tan inmediata que casi pareció un paso de baile.

"Miguel Ángel Silvestre, me tiré de broma a sus pies y él me levantó de un salto y me dijo que nadie se había dado cuenta y que no me agobiara. Qué buena gente", ha escrito en el vídeo Padilla, que lleva ya miles de reproducciones y comentarios.