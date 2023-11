Se fija en lo que ha pedido un alumno en la cafetería de la universidad, lo cuenta y se monta un follón

Nunca una publicación en X, antes Twitter, tan escueta y costumbrista había dado tanto que hablar. El empresario y político catalán Marc Arza ha compartido con sus más de 9.000 seguidores en la red social de Elon Musk lo que ha pedido un alumno en una cafetería y se ha liado.

"Bar de la Facultad de Economía, 08:30 de la mañana, un alumno pide "un Nesquik con la leche calentita". Que vuelva la mili", ha escrito Arza en X. La publicación rápidamente ha recibido comentario que el autor del mismo ha ido respondiendo.

Una usuaria le ha preguntado si es que es más de Cola-Cao y él ha respondido que "hay paralelismos entre un paladar infantil y una personalidad infantil": "O no, pero me ha llamado la atención".

"Ya veía que ibas por aquí, ya... Pero qué quieres que te diga, yo me fiaría más de alguien que desayuna leche calentita con Nesquick que de uno que lo hace con un carajillo, aunque eso lo haga menos hombre", le ha dicho la misma usuaria.

"No te digo que no haya un poco de nostalgia-boomer-testosterónica-señoro en mi comentario, pero me atrevo a ligar a Nesquik con el hecho de que muchos chavales hagan trámites en la universidad acompañados de sus padres. Minoría de edad crónica", ha respondido Arza.

Otro le dice que, en este caso, se ha enfadado porque le ha dado la gana y ha respondido: "NO diría que me he enfadado, pero me ha llamado la atención. Hace 25 años un tío pide un Nesquik en el bar de la facultad y le caen collejas hasta final de curso".

Pero la cosa no ha quedado ahí. Otro conocido usuario de X ha hecho una captura del tuit y la ha compartido, dando lugar a más conversación.

Estas son algunas de las respuestas, casi todas en tono de humor, que ha suscitado el tuit en cuestión.