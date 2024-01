Cuanto más primo....: la inesperada cita de Tinder de una joven

La usuaria de TikTok @andysan35_ ha publicado un vídeo explicando la cita de Tinder que ha tenido con un desconocido que ha resultado ser su "primo", aunque no de sangre.

"Se resume en 'cuánto más primo, más me arrimo', pero no me juzgues, déjame que te lo explique", ha empezado diciendo para relatar lo que le ha ocurrido mientras "jugaba por Tinder".

Tras hacer 'match' "con chico, ha quedado con él: "Me dijo que casualmente estaba comiendo por mi pueblo, que dejaba a sus padres en casa y que quedábamos a tomar algo (...) Cuando quedamos me dijo que vivía en un sitio bastante bonito y que lo conocía porque su tío vivía ahí".

Después de darse cuenta de que varios familiares de los dos vivían en el mismo edificio, continuaron hablando sin percatarse de la casualidad: "En vez de conectar las piezas del puzle, mi única neurona estaba en plan 'lolololo'. Y, claro, luego empezamos a hablar de la familia".

Cuando el joven llegó a casa, le preguntó si conocía a su padre, ya que Badalona no es muy grande: "Me llama y me dice que nunca más podremos quedar. Su padre le dijo que mi padre era su hermano. Pues qué disgusto se va a llamar la familia. Le dije que quién era él, si no había venido nunca a mi casa ni a las reuniones familiares".

Resulta que el "padrastro" del chico y el padre de la joven son hermanos, pero ellos no había coincidido nunca. "Técnicamente no somos primos", le dijo él, pero ella tiene claro lo que va a ocurrir: nada.

"Tú y yo ya no estamos predestinados (...) ¿Tú entiendes por qué estoy harta de mi vida?", ha concluido la chica.