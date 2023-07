Una cubana habla de los estereotipos que tenía de los españoles y que no son ciertos

La joven cubana residente en Galicia Anita Mateu, @anitamateu1996 en la red social de Tik Tok, ha elaborado un vídeo en el que habla de los estereotipos que ella tenía de los españoles y de España y que no son así realmente.

"Cosas que yo me imaginaba de España y los españoles como estereotipos y no son ciertos", señala. Lo compara con el hecho de que fuera de Cuba se piensa de los cubanos que todos saben bailar salsa cuando realmente no es así.

"Los españoles tendrían que saber bailar flamenco y para nada", indica. "Aquí en Galicia es completamente diferente la cultura, el baile es distinto, la música es de gaitas y no tiene nada que ver con el flamenco. Cada región es diferente", describe.

Mateu, que cuenta que ella a pesar de ser cubana no sabe bailar salsa, señala que pensaba que en Europa no haría mucho calor en verano... algo que tal y como está pudiendo comprobar no es cierto.

"En Europa me imaginaba que no haría tanto calor y hace mucho calor y me estoy ahogando", remata.