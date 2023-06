Una española que vive en Suiza sorprende al contar el que es uno de los choques culturales más grandes

La española residente en Suiza y usuaria de Tik Tok @honolalab_ ha contado en un breve vídeo publicado en su red social el que sigue siendo uno de los choques culturales más grandes que vive en el país helvético.

"Tuve un pequeño choque cultural en Suiza porque me enteré que los niños pequeños se van a dormir a las 7-7.30 de la tarde. Un adolescente igual, se va a dormir a las 8 de la tarde y se levanta a las 6 de la mañana, duermen unas 10 horas al día", ha contado.

La joven lo ha trasladado a lo que podría haber sido para ella en España: "Yo pensaba que si de pequeña me acostaba mi madre a esa hora igual a las 3 de la mañana estaba lista para ir al colegio".

Además ha informado que en Suiza a las 7 de la tarde hay gente que sigue trabajando. "En general las rutinas aquí sé que son muy distintas y los horarios también", ha añadido la joven española.

Finalmente, ha contado que como ella no tiene hijos y su pareja también es español no se ha habituado a esta forma de vida. "Así que a pesar de llevar tres años no me deja de llamar la atención", ha rematado.