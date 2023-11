Cuenta desde el baño de un Ouigo por qué no puede viajar en su asiento: le puede pasar a cualquiera

Curioso momento el que ha vivido en un Ouigo de camino a Zaragoza la tiktoker @paulalarraz. "Creo que tengo dislexia", ha empezado diciendo en un vídeo donde cuenta de forma pormenorizada por qué tiene viajar de baño en baño y no puede hacerlo en su asiento.

"Tenía un ticket para Ouigo el vagón 9 y sillón 6-A. Casi no llego al tren porque había un tráfico que te cagas. Llego y me he ido directamente al vagón 6. Me siento con mis auriculares y me llega un señor y me dice 'es mi sitio'", después de una breve discusión se ha dado cuenta de que, efectivamente, ese no era su sitio.

Lo llamativo es que no ha podido volver al vagón 9 porque está atrapada: "Hay unos trenes que terminan en un vagón y no se puede pasar de un vagón a otro y empieza otro tren. Y ahí estoy yo".

"El tren está lleno, no hay ni un sitio libre y entonces voy de baño en baño", ha dicho en tono de humor y para "relativizar" un poco.