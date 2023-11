El repaso de Susanna Griso a Llados, el joven que critica a "las panzas" y a los mileuristas

Amadeo Llados se ha convertido en una de las personas más conocidas de internet, por lo menos entre los jóvenes. Este madrileño de 33 afincado en Miami saltó a la fama hace unos meses después de que se hiciese viral un vídeo en el que criticaba a las personas con "panza" y a los mileuristas.

Ahora, Llados ha concedido una entrevista a Espejo Público donde ha contado cuál es su filosofía de vida, que tiene muchos coches y muchas casas y que básicamente el que es pobre es porque se lo merece ya que no se lo ha currado tanto como él.

Un reportero del programa de Susanna Griso ha estado una mañana con él y ha salido un poco espantado. Llados ha explicado que con su negocio de coaching gana medio millón de euros al mes .

"Enseño a la gente a vivir", ha dicho en Espejo Público mientras enseñaba sus yates y sus casas. Sobre si lo que hace es "una estafa piramidal" ha dicho que no, que él lo que hace es "marketing de afiliados".

De vuelta a plató, Susanna Griso ha afirmado que Llados es un "modelo nefasto" y "nocivo": "En el fondo es ese modelo americano de 'tú eres pobre, eres un pringado y si eres pobre y eres un pringado es porque no has trabajado suficiente'. No se reconoce que no todos tenemos las mismas oportunidades en la vida. Los pobres no lo son porque lo quieran ser".

"Qué horror", ha dicho Griso cuando el reportero le ha contado que varios grupos de jóvenes se han acercado a él para pedirle fotos durante la grabación. Finalmente, Llados ha dicho mirando a cámara que "una persona que tiene sobrepeso tiene sobrepeso y que una persona que tiene poco dinero tiene poco dinero".

"Yo no soy mejor que ellos porque tengo más dinero, tengo más dinero porque soy mejor que ellos", ha afirmado.

Susanna Griso ha vuelto a cargar contra Llados y ha señalado que su mensaje de "si eres pobre es porque no has hecho suficiente" es nefasto: "Eso es lo que él traslada". "Su escala de valores pasa por el dinero. Pasa por tener una mujer con melones y coches de todos colores. Eso es lo que él entiende por éxito", ha añadido.