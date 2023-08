Cuenta la conversación que escucha en el autobús y el comentario que suelta una señora es imbatible

El transporte público es el origen de multitud de historias de todo tipo. Estas, además, suelen convertirse en un éxito al momento en las redes sociales. Y lo que ha presenciado la usuaria de Twitter @Mercede84704540 no se ha quedado atrás.

"En el bus una chica contando (a voces) por teléfono la pelea con su novio. No sabía qué hacer porque la pelea había sido de las gordas", ha comenzado a relatar esta usuaria en la publicación, que acumula ya más de 1.600 me gusta, y numerosas reacciones.

A continuación, ha explicado que cuando la joven estaba contándolo ha llegado a su parada. En ese momento, una señora le ha dicho en el autobús: "No nos dejes así, que me he entretenido más que con las telenovelas de la tarde".

Entre la multitud de comentarios que ha recibido algunos usuarios le han preguntado si la joven "había tenido el detalle" de contarles el final. Pero, según ha respondido, no ha sido el caso. "Han cerrado las puertas y nos hemos quedado con las ganas", ha explicado.