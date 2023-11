Cuenta lo que dice un profesor en Irlanda sobre España: ella explica que no es así, pero no la cree

La usuaria de TikTok @mbb01007 ha explicado lo que le dice siempre su profesor de inglés en Irlanda sobre España y ha lamentado que, aunque le ha intentado explicar que no es verdad, el docente sigue en sus trece.

"¿Qué piensan los Irlandeses de España?", empieza preguntando antes de contar la historia: "Cada vez que voy a clases de inglés, mi profesor me dice: '¿Qué tal? ¿Te estás acostumbrando al tiempo?'. Y yo: 'Sí, bueno, no está nada mal. Llueve, pero bien'.

"Y me dice: 'No, pero aquí hace mucho frío'. Y yo pensando: 'Bueno, pues lo normal. Pues el 15 de noviembre empiezas a ponerte el chaquetón. Pero lo normal'. Y me dice: 'No hombre, pero en España no hace frío", continúa relatando.

"Y yo: '¿Cómo que no hace frío? Claro que hace frío, lo mismo que aquí'. Dice: 'No, aquí mucho más frío, llegamos a -5, -10 grados'. Digo: 'Ah, pues en España también. Yo vivo en Jaca, que es el norte de España, y hace un frío que te pelas, llueve, nieva, llegamos a -5, -10 grados", prosigue.

Y remata: "Pues no se lo cree, se cree que vamos todo el día en bikini, la playa, mojito, No sé, no entiendo".

Entre los comentarios, muchos usuarios han subrayado que la usuaria tiene razón. Por ejemplo, uno dice: "En España está uno de los pueblos más fríos de Europa, por clima y altitud. Alhama de Aragón en Guadalajara. A veces -20°".

Y otro: "Si quieres le pagamos un viaje a Burgos en enero".