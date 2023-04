Cuenta la estafa que le ocurrió al ir a comprar una sudadera

La popular usuaria de Tik Tok @aquisandrax ha compartido en su cuenta de esta red social, donde tiene más de 2,5 millones de seguidores, lo que le ha ocurrido al ir a comprar una sudadera en Los Ángeles.

Ella, que vive en Miami, fue de vacaciones a la ciudad californiana y se llevó, acostumbrada al calor de Florida, ropa de verano. Sin embargo, en Los Ángeles la temperatura está siendo algo más fría.

Así, ella se quiso comprar una sudadera concreta, pero no lo hizo porque, según explica, sus amigos iban muy rápido y no quiso retrasarlos. Entonces, al día siguiente, sí que paró en una tienda para comprarse una que, a priori, costaba 50 dólares (unos 46 euros).

Sin embargo, el precio acabó siendo mucho mayor: "Voy a la caja, elijo la talla y resulta que él imprime los diseños. Cuando termina, voy a pagar y me pone que vale más de 100 dólares. Yo le digo que lo ha tenido que pasar dos veces porque en la etiqueta ponía 50".

"Me dijo que no porque son 50 la sudadera lisa, 25 por el diseño de delante y 50 por el de detrás. Entonces le comenté que en la etiqueta que ya estaba impresa el diseño ponía 50 dólares y que cómo iba a saber yo que iba a costar más. Él me dijo que la tenía que pagar porque ya la había imprimido", remata.

Al final tuvo que pagarla y se marchó "indignada". "Encima me la manché comiendo unos tacos después", apostilla, rematando que con ese precio podría haberse comprado una de una marca de lujo.