"Final esperado": la reacción más viral de dos argentinas que prueban por primera vez torreznos

"Final esperado". Así describen dos chicas argentinas que están viviendo en Madrid el vídeo de menos de un minuto y publicado en el perfil de de Tik Tok de una de ellas (@iariseverino) en el que prueban por primera vez un bote de torreznos o cortezas.

"Vamos a probar esto que lo vemos en todos los lados y no tenemos ni idea si pueden ser un espanto o no", afirma una de ellas, mientras abre el bote de cortezas. Lo primero que le choca es el olor, que la echa para atrás.

Su amiga describe el producto como "una raba frita con forma de corazón" y justo después cada una coge un torrezno para probarlo. Aunque podría parecer que por la descripción de "esperado" les habría gustado el producto, la realidad es que no.

Mientras las dos los mastican les va cambiando la cara, reflejando una expresión de desagrado. "No, no, no", afirma una de ellas, mientras que la otra incluso se pregunta qué está comiendo. Para rematar el vídeo, incluso sentencian con el pulgar hacia abajo su desaprobación a los torreznos.