La broma de la televisión gallega que arrasa en reproducciones en Tik Tok

La televisión gallega estrenó este pasado domingo el programa Xente Marabillosa, donde dan a conocer la vida de personas anónimas a través de cámaras ocultas. Uno de esas ciudadanas fue la responsable de una tienda de Santiago de Compostela, que fue víctima de una broma.

TVG con la colaboración de la actriz María Mera, que fue la artífice de la broma. Esta empieza con la encargada diciéndole a una de las empleadas que no hablara en gallego y usara mejor el español.

Entonces, Mera sale de un probador y se dirige a esa mujer haciendo un alegato en defensa del gallego: "Perdona que me meta en la conversación, pero no sé porque le tienes que estar diciendo que hable en castellano cuando estamos en una tienda en Santiago. Igual la que estás desubicada eres tú".

"Por favor, es que soy de un pueblo y no me siento como en las montañas de Heidi. Siento que me estás insultando a mí también, ¿sabes?", le acaba diciendo. La encargada se defiende argumentando que la tienda está en el centro de Santiago y que no es lo mismo.

"¿Como que no? ¿Y Santiago en qué parte de España está? Yo creo que la que estás desubicada eres tú", insiste en decirle la actriz. De nuevo, la trabajadora le asegura que "si queremos hacer de esta tienda una marca nacional, que es lo que queremos hacer".

"Pues vete a Madrid, me parece una falta de respeto que hables así cuando está haciendo perfectamente su trabajo y habla lo que le da la gana, además está en Galicia", remata Mera.