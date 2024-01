Cuenta lo que los finlandeses piensan de los españoles: queda claro que es solo una leyenda urbana 

La usuaria de TikTok Ana Conrado Espinar, española que es muy popular en esa red social porque explica la forma de vivir en Finlandia, ha explicado lo que piensan los habitantes de aquel país sobre los españoles y que ella ya ha sufrido en primera persona.

"Para empezar, opinan que somos muy ruidosos, pero aparte de ser muy ruidosos, piensan que el ruido no nos molesta", empieza explicando.

Y cuenta situaciones en las que ella misma ha pagado esa forma de pensar: "Esto ellos me lo han dicho directamente, pero es que luego he vivido situaciones en las que me estaban haciendo sentir como que el ruido no me molesta".

"Una vez estaba trabajando en un pasillo porque no tenía ningún aula libre y tenía una reunión. Entonces había bastante ruido y una clase salió y el profesor dejó su clase vacía y se vino a acercar a mí como diciendo... Oye, hay mucho ruido, si quieres puedes venir a mi clase", recuerda.

"Entonces yo fui a decirle como que sí, pero él, sin dejarme casi decir la respuesta me dijo': 'Ay no, que tú eres española, que a ti no te molesta el ruido'. Y se fue. Yo quería decirle: 'Sí que me molesta, quiero trabajar tranquila'. Pero ya no me dio tiempo a decir nada", rememora.

"Otra vez fui a sustituir a una profesora. Entonces los niños estaban haciendo mucho ruido y la profesora dijo: 'Que Ana sea española no quiere decir que os podáis seguir comportando así'. Como.... que ella aguante el ruido no quiere decir que podáis hacer ruido", dice.

Y también asegura que los finlandeses opinan que los españoles somos "muy tardones": "Eso no lo voy a negar, es verdad que hay todo tipo de personas en España, pero como país en general creo que sí nos podemos catalogar como tardones. Aquí son mucho más puntuales".