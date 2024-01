Cuenta lo que le ocurrió en un parque infantil: tela el niño y tela la madre

El usuario de TikTok @emiliovmanzano ha publicado un vídeo contando lo que le ocurrió en un parque infantil con una madre y su hijo al llevar a sus sobrinos a jugar.

"Se van a una caseta y a los dos minutos me vienen los pobres míos diciéndome que los niños que estaban no les dejaban subir. Les he dicho que lo intentaran por el lado en el que no estaban ellos", ha empezado explicando.

Poco después, vio cómo los mencionados niños corrían hacia el otro lado para evitar que sus sobrinos subieran. Incluso, uno de ellos alzó a su hermano para que pudiese acceder y otro menor le dio un empujón, cayendo este al suelo.

Aunque intentó intermediar entre los pequeños, no lo consiguió, por lo que se dirigió a la madre para explicarle lo ocurrido. Y así reaccionó esta: "Son niños, están jugando, no hay que darle importancia. Hay mucho parque, se pueden ir a otro lugar donde no estén ellos".

"Le dije que me parecía increíble (la respuesta) mientras estaba ella sentada en el banco riéndose con los demás padres. La mujer se puso pfff, pero me da igual. Se levantó un hombre y me empezó a decir que yo era un sinvergüenza", ha continuado.

Él intentó explicarle, de nuevo, la situación, pero "la mujer seguía erre que erre", así que lo dejó estar, pero, a modo de venganza, les soltó esto a los niños: "Vinieron todos y les dije que los Reyes Magos no existían y que eran los padres. Se quedaron procesando la información que les acababa de dar".

Los pequeños se pusieron a gritar en dirección a sus padres, cogió a sus sobrinos y salió corriendo del lugar. "A mí me dio un ataque de risa con los padres por detrás insultándome y los menores llorando", ha concluido.