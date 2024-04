Cuenta lo que le ha pasado en un mismo día: dice muy poco de la puntualidad española

La tuitera @Lady_Scarlatto se ha quejado a través de la red social X de la puntualidad de los españoles, contando dos situaciones que ha vivido el mismo día en las que diferentes grupos de amigas la han dejado esperando, ¡y con un bebé!

El primer plantón lo ha sufrido por la mañana, cuando había quedado con sus amigas para desayunar a las 10 de la mañana pero, según ha explicado, hasta 45 minutos después no ha aparecido la primera de las asistentes a la quedada.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

El tuit ha generado un debate en el que algunos de los usuarios de X defendían que la tuitera debía relajarse, que no es tan importante la puntualidad en las quedadas informales y que tampoco había que hacer tanto drama.

Por el contrario, otros tuiteros han puesto el grito en el cielo por la cantidad de tiempo que la han dejado esperando, comentando que estas actitudes son una falta de respeto por el tiempo ajeno y que, incluso, muchos de ellos hubiesen optado por irse a su casa.

Como respuesta a estas impresiones, la usuaria ha puntualizado que, durante la espera, decidió sentarse e ir pidiendo para ella y que antes de acabar su bebida apareció la primera de las amigas. De lo contario, ha asegurado, hubiese optado por levantarse e irse al terminar de tomarse algo.

"Ya que espero, que sea tomando algo. Si resulta que termino y sigue sin haber nadie, pago, me levanto y me voy (no se ha dado el caso)", ha anotado la tuitera, quien, además, ha hecho énfasis en el hecho de que estaba esperando sola y con un bebé.

Pero esto no acaba aquí, y es que a @Lady_Scarlatto todavía le quedaba otra quedada más por la tarde, a las 18:00 horas, con un grupo de amigas diferente. ¿Ha tenido en esta ocasión mejor suerte? La realidad es que también le ha tocado esperar, aunque esta vez ha sido "sólo" un cuarto de hora.

"¡Qué le pasa a este país con la puntualidad!", ha exclamado de manera crítica la usuaria, quien ha explicado que este comportamiento le "choca" mucho, sobre todo tras volver de Alemania, lugar en el que estaba residiendo hasta ahora.

Finalmente, la tuitera ha comentado con pesar que siempre le toca esperar mucho con sus amistades españolas, algo que no le ocurre en el país germánico, y ha dejado claro que, a su manera de entender, "se da una hora para coincidir estar todos en un mismo punto, que no es la casa de ninguno".