Cuenta lo que le ha pasado en el metro de Barcelona y la indignación es generalizada

"Es obsceno. A mí no me han educado así", ha censurado la tuitera Steffi Gal (@esgalera90) antes de proceder a contar a través de su cuenta en la red social X una desagradable situación que ha vivido en el metro de Barcelona.

La creadora de contenido ha acompañado el tuit cabecera del hilo que ha subido a X de dos imágenes en las que se puede ver perfectamente que los asientos que tiene delante están todos ocupados, incluidos los asientos grises especialmente reservados para personas con necesidades especiales.

Además, también se puede ver con claridad como la persona que hace la fotografía, que es la propia Steffi, va con un bastón en su mano derecha, un hecho que no es suficiente para que ninguno de los usuarios del metro se levante de su asiento para cedérselo, ni siquiera los que ocupan las banquetas reservadas.

En el hilo, la tuitera ha contado que sufre de esclerosis múltiple, una enfermedad que la obliga a ir acompañada de un bastón porque le afecta al cerebelo, lo cual le provoca, entre otras cosas, alteraciones en el equilibrio.

"Ir en metro de pie para mí, equivale a ir en una lancha a 50 nudos", se ha quejado la usuaria de X, quien también ha afirmado de manera irónica que entiende que debe asumir que todas las personas sentadas en la foto tienen una incapacidad invisible.

Para más inri, Steffi ha explicado que normalmente intenta amoldar sus horarios de uso de transporte público para no coincidir con máxima afluencia de usuarios, llegando incluso a llegar a sus citas médicas una hora antes con tal de no cogerlo en hora punta.

"De verdad que sigue sorprendiéndome porque soy tan tonta que pienso que la gente es como yo, que si veo a alguien con bastón le cedo mi asiento. Pero no, oye, todo el mundo con sus ojos pegados en el móvil y de cachondeo", ha criticado disgustada la tuitera.

Sin embargo, Steffi al final ha conseguido sentarse gracias a la acción de un hombre que, cuando la mujer ya llevaba seis paradas de pie, se ha acercado a un grupo de adolescentes y les ha subrayado que ella llevaba bastón, por lo que debían cederle el asiento.

En ese momento, el grupo de jóvenes se ha levantado y la tuitera ha podido acabar su trayecto en un asiento, no sin antes darle las gracias al hombre por hacer lo que ella ha comentado que no se atreve a hacer: "remover conciencias".

"A mí me educaron como a ese señor. Con la sensibilidad y empatía por los necesitados o impedidos. Algún día tendré su valentía para reivindicar un asiento, lo haría por otro, eso sí, pero no por mí. Me cuesta", ha relatado la tuitera, agradecida por la actitud del hombre.

Finalmente, la creadora de contenido ha alegado con frustración que no pide ningún tipo de privilegio, como que la dejen colarse en el supermercado, ni pagar menos o entrar antes en ningún sitio, sino que sólo pide empatía y solidaridad con la gente que necesita ir sentada, nada más.

Asimismo, ha mencionado a las cuentas de la red social X de Transportes Metropolitanos de Barcelona preguntándoles sobre la posibilidad de hacer una campaña de sensibilización para concienciar sobre este tipo de situaciones. "Por megafonía, con panfletos… ¿algo? Sé que soléis hacer estas cosas, pero rápido la gente se olvida", les ha pedido.

En cuanto a los comentarios, a usuaria ha censurado ha hay personas que intentan hacerla ver que la equivocada es ella "por no pedirlo", diciéndole que tiene que tener en cuenta que la gente no tiene telepatía. "Ya mi amol, pero llevo bastón. No hace falta telepatía. Solo un mínimo de decencia", ha respondido.