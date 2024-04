Lo que le he pasado una chica con discapacidad en el transporte público está indignando a todo el mundo

"Seré monotema pero estoy HARTA de estas situaciones y quiero hablar de ello", así comienza la usuaria de X Sonia (@Soniabg23) la aplaudida reivindicación que ha hecho sobre las personas con discapacidad.

La tuitera ha contado que volviendo de trabajar, mientras iba en transporte pública, una mujer le ha criticado que no dejara su asiento sin saber que tenía una discapacidad, algo que le ha molestado.

"Volviendo del trabajo, sentada en los asientos reservados al no haber otros, una señora me ha criticado por no ceder mi asiento a otra persona. La he mirado, le he enseñado la tarjeta y se ha callado", ha contado.

Además, en su publicación también ha enseñado la foto del carnet que tiene para demostrar que tiene una discapacidad y en el que se informa que necesita un asiento preferente.

Su tuit ha sido muy compartido con más de 2.000 me gusta, 182.000 reproducciones y varios centenares de respuestas en las que personas como ellas han mostrado su indignación por el hecho de que tienen que enseñar el carnet para que la gente se lo crea.