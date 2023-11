Cuenta lo que le pidieron hacer en sus prácticas de Medicina: ella se negó pero otros lo hicieron

La tiktoker @lpdp00 ha querido compartir en la red social china una historia sobre un desagradable suceso que vivió cuando estaba en cuarto de carrera de Medicina durante unas prácticas en un hospital.

Ha querido contarlo para que la gente ponga en comentarios opiniones y, sobre todo, para que digan qué hubiesen hecho ellos en una situación como la suya. Esto lo ha narrado "para que veáis la crueldad y la frialdad que hay a veces en la sanidad".

Mientras estaba una de las prácticas de rotación de urgencias llegó una chica joven en parada. Los médicos empezaron a reanimarla mientras los alumnos observaban apartados.

La joven de 34 murió y su familia estaba toda fuera de la sala esperando: "No era que estuviese enferma. Fue de repente". "Os pongo en situación porque para mí fue muy fuerte. La chica falleció. Cuando se dio a la chica por fallecida uno de los médicos nos dijo 'venga alumnos, aprovechad y practicad con una persona de verdad la reactivación cardiopulmonar'".

Ella se quedó en shock ya que la familia estaba fuera oyéndolo todo y acababan de enterarse de que la chica había muerto: "¿Cómo me voy a poner a practicar con una persona que...? Es que lo pienso y se me pone la piel de gallina".

Finalmente se negó a hacerlo porque cree que hay otras situaciones para practicar: "No me lo podía creer. Hubo gente que me tachó de exagerada".