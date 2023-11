Un hombre pide en una farmacia "condones para perras" y la respuesta del farmacéutico arrasa

El popular farmacéutico @farmaceuticofernandez ha compartido en TikTok la respuesta que le dio a un cliente que acudió de madrugada diciendo que quería un extraño artículo.

"Hoy estaba de guardia y ha venido un chico a las tres de la mañana. 'Uy, tú eres el que hace los vídeos de TikTok'. Y yo... sí. Y él: 'Ah qué bien'. Pues eso. Y a continuación me ha dicho: 'Mira, es que vengo a buscar condones para perras", ha contado el farmacéutico.

"Claro, yo primera vez en mi vida que lo oigo, no lo había oído, no sabía que eso existía. Aquí no hay. Y me contesta: '¿Cómo que no, si yo me los he llevado más veces? Y ha hecho un gesto así como... no sé explicarlo. Una cara así como despreciable. Como creepy", ha recordado.

"Y yo ahí he empezado a sospechar. Digo: 'Igual no está hablando en serio porque nadie puede ser tan mamarracho de hacer esa broma y menos a estas horas. Pues resulta que sí estaba bromeando. Y seguía insistiendo: 'Para las perras eh. Guiño guiño. Para las perras", ha continuado contando el farmacéutico.

"Claro, ya cuando he visto que era una broma he dicho: 'Pues yo también voy a bromear. Y le he dicho: 'No te hacen falta condones, porque las perras no se quedan embarazadas de los cerdos, son especies diferentes'. Pues oye, que mi chiste tampoco lo ha debido de entender o no le ha hecho gracia porque no se ha reído", ha finalizado.

Esa respuesta ha provocado el aplauso general en los comentarios. "😂😂😂 Muy bien dicho", ha apuntado una usuaria. Muy bueno, campeón. Eres mi ídolo", asegura otra. Y una más: "Eso sí que es sabe dar un 'zasca".