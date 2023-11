Cuenta lo primero que le dicen siempre los finlandeses al saber que es española: de no creer

La usuaria de TikTok @anaaconrado, una española que vive en Finlandia y que se ha hecho muy popular contando cómo es el día a día en ese país, ha sorprendido a muchos ahora al relatar lo que siempre le dicen las gentes de allí cuando se enteran de que es española.

"¿Qué cosas me dicen los finlandeses cuando se enteran de que soy española?", se pregunta ella misma antes de responder: "Yo he estado en Málaga". "Yo he estado en Fuengirola". "¿Has ido alguna vez a Málaga?". "¿Alguna vez has ido a Fuengirola?" "Cada verano voy a Fuengirola". "¡Oh española! ¿Has estado en Málaga? ¡Ay de España! ¡Yo el año pasado fui a España! ¡A Málaga!".

"Como veis, están obsesionados con Málaga y con Fuengirola", señala antes de explicar la razón: "Lo que pasa es que tienen vuelos directos a Málaga y se pasan el día allí. Además creo que en Fuengirola hay una colonia finlandesa y también tienen un colegio finlandés".

"Entonces se piensan que por ser española yo tengo que haber estado mil veces en Málaga y conocerme Fuengirola perfectamente. Consejo: si queréis conocer lo que es Finlandia, pero no queréis salir del buen tiempo de España, iros a Fuengirola", finaliza.

En los comentarios a la publicación, ella misma ha aclarado: "En Fuengirola hay una colonia Finlandesa tienen un colegio finlandés y creo que hasta el supermercado está escrito en Finés".

Una usuaria ha reaccionado al vídeo contando lo que le pasa a ella en España: "En España cuando saben que soy Mexicana me dicen: yo he ido… y siempre van a Cancún 😅 Pd. Yo no conozco Cancún".