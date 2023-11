Intentan estafarle y la conversación que tiene con el delincuente es ya leyenda de internet

Hay quien dice que hay que sacar lecciones y oportunidades de todo en la vida, también de lo malo. Y el usuario @tarazona97 se lo ha tomado al pie de la letra: de una estafa ha sacado casi un amigo.

El usuario ha subido a X, la red social antes llamada Twitter, una captura de pantalla de los mensajes que intercambió con un delincuente que trató de robarle. La técnica que usó es un clásico: envía a la víctima un SMS asegurando que una persona le ha enviado una gran cantidad de dinero y que, para aceptarlo, solo tiene que pinchar en un enlace.

Obviamente, es todo falso y si pincha en esa web seguramente transfiera datos personales o bancarios a un delincuente.

Consciente de ello, el usuario respondió: "Cucho, ojalá se lo culeen bien duro en esa cárcel". Lo que no esperaba es que el delincuente respondiese: "Su mujer me hace la conyugal".

"JAJAJ qué insulto más original", replicó el usuario, que despertó la simpatía del delincuente: "Me caes bien. Ya no te robo. La buena parcero. Y no entre en ningún link".

Tras subir los pantallazos a X, el mensaje se convirtió en un fenómeno viral, con más de 32.000 'me gusta' y 2.000 retuits. Hasta tal punto que el delincuente volvió a escribir al usuario.

"Mk me hizo viral. ¿Ya puedo poner en IG: publicidad al DM?", le dijo. Y el otro replicó: "JAJAJ si esto no lo vi venir".