Este alucinante minuto y medio de 'First Dates' va camino de verse un millón de veces

First Dates, el mítico programa de Cuatro, ha vuelto a dejar una escena como mínimo surrealista que está arrasando en las redes sociales, hasta el punto de acercarse al millón de reproducciones en solo unas horas.

El momento en cuestión, que dura apenas minuto y medio, llega al final de una cita que no ha ido precisamente bien. La chica asegura que no ha encontrado "ese feeling" que buscaba y le dice a su pareja: "Y creo que eres un poquito soso. Soso en el aspecto también de hablar de tema de sexo".

"He pensado por un momento, digo a ver si va a ser gay. Y no sé le ha dado un bajón. Cuando te he dicho: eres el típico de meterla a cuatro patas y ya está. Te has callado", critica la joven.

El chico, un poco molesto, replica: "Mira, en fin, es que... venir a buscar el amor y que te importe más el tamaño de mi pene quizá es que...".

"Es que no tenemos ni ese feeling", insiste ella. Pero el chico se mantiene firme: "Follar puede mejorar follando, pero abrirme con una persona que no me atrae me cuesta más, sobre todo cuando solo has intentado hablar de sexo. Parece que solo has venido aquí a follar en lugar de encontrar el amor, que es el tema del programa".

La chica asegura que no quiere tener una nueva cita con él y añade: "Si no me acordaba ni de su nombre".

Y el chico responde también negativamente: "Yo la verdad no me gustaría tener una segunda cita con Paula, que yo sí me acuerdo de su nombre, porque me ha parecido una persona bastante simple, no tiene aspiraciones en la vida ni quiera buscarse una forma de vivir ni lo está haciendo ni creo que lo vaya a hacer de momento".