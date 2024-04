Cuenta la respuesta que le ha dado la madre de una de sus alumnas: la intención era buena

La escritora y profesora de infantil Lola Cabrillana ha relatado en su cuenta de X (@de_infantil) la conversación que ha tenido con la madre de una de sus alumnas, "que casi no habla español", tras darle las gracias por el regalo que le ha hecho.

"Hoy la mamá de una de mis alumnas me ha mandado unas pastas de miel y almendras. Le he dado las gracias en un mensaje y me ha contestado con 'indulto'", ha empezado contando la docente.

Cabrillana le ha explicado a la mujer lo que significaba el término 'indulto', ya que, al no conocer bien el idioma, ha dado por hecho que, al responder, la utilizado la palabra que no era.

Según la Real Academia Española (RAE), se trata de la "gracia que excepcionalmente concede el jefe del Estado, por la cual perdona total o parcialmente una pena o la conmuta por otra más benigna", por lo que nada tenía que ver con la conversación.

"Lleva media hora mandándome audios donde solo se oye a varias personas reír a carcajadas. La risa contagiosa es lo mejor del mundo. Ojalá este tuit te haya hecho sonreír", ha concluido la profesora de infantil.