Lo que hizo cuando vio a una mujer vestida de blanco en la boda de su amiga no tiene precedentes

Ir a una boda es para muchos un momento de alegría: ver a un familiar o a un amigo pasar por la vicaría es uno de esos recuerdos que no se olvida. A quien tampoco se le olvidará una boda es a la persona que se presentó vestida de blanco a la ceremonia de la amiga de @mami.de_tres.

En dos vídeos en TikTok ha explicado qué hizo ella para quitarle el disgusto a su amiga en el que tenía que ser el día más feliz de su vida. En respuesta a un vídeo en el que una mujer habla de cómo se lleva con la novia de la boda a la que fue de blanco @mami.de_tres ha comentado: "Pues yo fui a una boda y había una invitada vestida de blanco y le pregunté a la novia, ¿tú le has dejado que venga de blanco? Me dijo que no y le tiré una copa de vino tinto por encima. No creo que lo haya vuelto a hacer".

Pero la cosa no queda aquí...

Después del revuelo que se ha formado ha tenido que hacer otro vídeo donde ha explicado de forma más detallada qué pasó exactamente en la boda de su amiga y, sobre todo, quién era esa mujer que se presentó allí de blanco.

"No conocer la ley no te exime de cumplirla", ha empezado diciendo sobre el asunto en cuestión. Ha comentado que mucha gente le ha dicho que es que igual la chica no sabía que no se podía ir a una boda de blanco.

"Infórmate un poco. Mi amiga llevaba años queriéndose casar y llevaba meses preparando la boda y resulta que la novia de su primo se planta con un vestido tipo sirena apretado hasta los pies, blanco nuclear, que parecía la novia", ha proseguido contando.

Ha señalado incluso que los camareros se pensaban que ella era la que pasaba por el altar y no su amiga. Tras varias copas encima y con su amiga llorando en el baño decidió tomarse la justicia por su mano y fingir un tropiezo para mancharle el vestido a la otra mujer.

"Yo soy un poco torpe, eso lo conoce todo el mundo, hice así como que me caí y le tiré una copa de vino tinto encima", ha zanjado, diciendo que lo volvería a hacer "porque las amigas están para esto".