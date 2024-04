Gonzalo Miró se sale del tono que impera en redes para decir lo que piensa de las palabras de Imanol Arias

Imanol Arias es tendencia en España desde este domingo. El actor protagonista de Cuéntame ha sido noticia por unas declaraciones que han copado las portadas de todos los medios del país.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

El actor, sin nombrarla expresamente, ha criticado duramente la llamada Agenda 2030. "Me he propuesto encontrar el resquicio para no cumplir con la agenda que nos asesina", ha afirmado en el medio argentino Infobae.

Según Imanol Arias, "somos vasallos felices abrazando una tecnología, trabajando para ella, creyendo que nos facilita las cosas, y sin reaccionar cuánto sabe de nosotros y la medida en la que nos transforma".

"Creo que estamos en vías de ser la sociedad más sumisa e infeliz de toda la historia de la humanidad. Eso sí, con ‘grandes logros’ y rarísimos tipos multimillonarios que se han adueñado de la medicina, la alimentación, el transporte y la moral", ha afirmado.

Estas palabras han sido objeto de debate en Más Vale Tarde, donde este lunes estaba de colaborador, junto a Iñaki López y Cristina Pardo, Gonzalo Miró. En un tono sosegado ha dicho el tertuliano que ha escuchado las palabras de Imanol Arias y no termina de entenderlas.

"Me parece muy disperso. No termino de entender dónde quiere ir a parar. No lo concreta tampoco demasiado", ha afirmado Miró. Ha añadido Pardo que entiende que una parte tiene que ver con la dependencia de buena parte de la población de la tecnología "que nos convierten a todos en seres uniformes que no pueden sacar la cabeza". "Lo de la Agenda 2030 no lo entiendo", ha apostillado la presentadora.

"¿Pero que no puedes sacar la cabeza de qué?", ha preguntado Miró. "Que vivimos en Matrix", ha apostillado López. "¿Ves? Yo creo que estamos todos aquí en la mesa haciendo nuestra propia interpretación de esas palabras. Por eso te digo que es poco concreto en lo que quiere decir. Yo con el aprecio que le tengo, según le escucho no se qué quiere decir", ha zanjado Gonzalo Miró.