Cuentan cuánto les ha costado comer en un "restaurante de lujo" en India: "De locos"

La popular usuaria de TikTok @nataliaxprr ha publicado un vídeo en esa red social en el que muestran cuánto cuesta y cómo es comer en un "restaurante de lujo" de India.

"¿Cuánto cuesta comer en un restaurante de lujo en India? ¡Uno pijo! ¡Un sitio pijo!", preguntan antes de ir enseñando el menú que les pusieron.

"De aperitivo estas gundillitas que no te sé ni explicar cómo pican, pero es que a mí me encanta el picante. No veas cómo pica. Esto que son cebollitas en otros sitios las ponen de colores. Esta vez son moradas. ¡Está dulce!", exclama mientras muestra que por esos productos no les cobraron nada.

Luego les sirvieron cheese nan por 1,15 euros: "Dios, esto es una pizza. Una margarita vamos, nos han puesto. Lleva tela de ajo".

Y más: chicken tikka masala (3,65 euros) y momos (3,30): "Esta cosita tan bonita es de damame y de trufa y está mmm. ¡Lleva muchísima trufa!".

"Con bebida y otro plato más, que es que no lo hemos podido ni probar, nos ha salido a 10 euros por persona. ¡Es maravilloso!", concluye la usuaria.

Entre los comentarios que ha provocado el vídeo, un usuario señala: "Eso en la cadena de restaurantes taj mahal sale por 60 €, que estuve la semana pasada, de locos 🤦🏽♂️🤦🏽♂". Y otro: "Eso en España 50€ o más".