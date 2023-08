Este vídeo grabado en un Mercadona es canela en rama: lo más compartido de las últimas horas

Un vídeo que dos jóvenes han grabado en un Mercadona en el que parodian el contenido que publican últimamente algunas cuentas de TikTok está causando sensación en esa red social y en Twitter, donde acumula más de un millón de reproducciones en un día.

En los vídeos que parodian, una experta aborda en un supermercado a alguna persona que está haciendo su compra tranquilamente y le propone cambiarle todo lo que lleva en el carro por opciones que, en teoría, son más saludables.

Pero en este otro vídeo de humor, publicado por @eltravelitoshow, sucede todo de una forma bien distinta. "¿Te podría modificar la cesta para hacerla menos saludable?", le dice una a otra, que responde: "Bueno, es que a mí me gusta así". "Está grabando", replica la primera, que provoca la reacción fingida de su interlocutora: "¡Sí, claro!".

"¿Estás comprando para ti?", quiere saber la una. "Bueno, para mí y para mi novia", dice la otra. Y a partir de ahí empieza el show. Por ejemplo, le quita la avena ("esto es un puto asco") y le da unos cereales con chocolate, "que además tienen unos juegos por detrás y te diviertes mientras desayunas".

También le quita el agua mineral, pese a que la otra dice que la del grifo no es potable. "No nos interesa. Te he traído esta ginebra, que parece agua y a parte te he traído esta, por si la quieres en rosa ahora que Barbie está tan de moda", explica.

También le cambia la quinoa por una pasta de dinosaurios; la soja texturizada por Cheetos pelotazos y los edamames por croquetas congeladas, entre otras cosas.

"Bueno, ya te hemos normalizado la compra y por habernos soportado de la vamos a pagar", dice antes de salir corriendo.

El vídeo ha generado cientos de aplausos, como estos: