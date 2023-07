Daniel Retuerta, Roque en 'El Internado', revela cuánto dinero llegó a tener cuando acabó la serie

El actor Daniel Retuerta, conocido por su papel de Roque en El Internado y por hacer de Lolo en Compañeros, ha contado en una entrevista en el podcast Animales Humanos cuánto dinero llegó a ganar por sus trabajos.

El presentador Ibai Vegan le ha preguntado si se hubiese podido retirar con el dinero que ganó por su trabajo en El Internado y él ha contado que no, pero ha dado la cifra de todo lo que ganó.

"Con 19 años me independicé, después de cinco años de Compañeros y todas estas series que hemos mencionado, cuando yo vi mi cuenta corriente yo tenía 300.000 euros", ha desvelado.

Este dinero lo ganó "durante" El Internado: "Terminé a mis 20, 21 años. Mis padres no habían tocado nada y dices 'buah qué pastón'. Son 12 años, ¿cuánto ahorrarías tú con 12 años sin tocar nada? Porque mis padres me han alimentado, me han dado ropa, me han llevado al colegio y no han tocado nada".

Ha añadido que ha estado trabajando durante 12 años más de nueve meses al año "claro que hago 300.000 euros en este gremio".